В Одесі водолази знайшли тіло лейтенатки поліції, яку напередодні змило хвилею

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 2 червня ввечері в Одесі під час шторму хвилею змило 20-річну лейтенантку поліції з Рівненської області. Повідомлялось що дівчина приїхала в Одесу на відпочинок та після того, як випила слабоалкогольних напоїв, пішла на пірс. Під час фотосесії на плитах біля берега, велика хвиля збила дівчину з ніг, вона вдарилася головою та зникла у морі. Її не могли знайти протягом декількох днів.
Сьогодні вдень, неподалік від місця, де трапилась трагедія, водолази виявили тіло потопельниці, – повідомили у публікації ДСНС.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі затримали мати з донькою, які корегували удари ворога.
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