В Одесі чоловік викрав сусідську черепаху, розбив їй панцир молотком та з’їв

В Одесі чоловік вирішив почастувати сусідським улюбленцем та з'їв сусідську черепаху.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Моторошний випадок трапився у Хаджибейському районі Одеси.

Правопорушник побачив на сусідській веранді у ванночці двох американських черепах.

Одеський гурман вирішив зробити собі екзотичну страву, викрав одну з сусідських улюбленців, розбив їй панцир молотком, зварив і з’їв.

Тепер йому інкримінують жорстоке поводження з твариною, що належать до хребетних, яке призвело до загибелі.

Чоловік також отримав підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.

Якщо прокуратура доведе обвинувачення, найближчі 8 років чоловіку доведеться куштувати більш традиційні страви.

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