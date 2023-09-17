В Одесі чоловік викрав сусідську черепаху, розбив їй панцир молотком та з’їв

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
Моторошний випадок трапився у Хаджибейському районі Одеси.
Правопорушник побачив на сусідській веранді у ванночці двох американських черепах.
Одеський гурман вирішив зробити собі екзотичну страву, викрав одну з сусідських улюбленців, розбив їй панцир молотком, зварив і з’їв.
Тепер йому інкримінують жорстоке поводження з твариною, що належать до хребетних, яке призвело до загибелі.
Чоловік також отримав підозру у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.
Якщо прокуратура доведе обвинувачення, найближчі 8 років чоловіку доведеться куштувати більш традиційні страви.
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