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  • “У нас – один путь, и этот путь – к Победе”: Лукашук об обстреле Днепропетровщины

“У нас – один путь, и этот путь – к Победе”: Лукашук об обстреле Днепропетровщины

Сьогодні 21:31
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Российские оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровщины.

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«Искалечены 2 частных жилых дома. Люди невредимы», – добавил глава облсовета.
 
Также он прокомментировал слухи по поводу звука, похожего на взрыв, который слышали жители Днепровского и Каменского районов Днепропетровщины.
 
«По состоянию на эту минуту информация о звуке, похожем на взрыв, который жители Днепровского и Каменского районов слышали вечером, выясняется. В который раз прошу всех соблюдать информационную гигиену и не распространять непроверенные данные», – отметил он.

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