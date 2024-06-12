У Кривому Розі створили лавандову фотозону: де знаходиться і як доїхати

У Кривому Розі можна гарно сфотографуватися у лаванді.

Лавандову фотозону створили у Криворізькому ботанічному саду. Там на маленькому полі з лаванди поставили естетичні столик і стілець. Всіх бажаючих запрошують зробити яскраві літні фото.

Про це повідомили на сторінці Криворізького ботанічного саду НАН у Facebook.

Територія ботсаду відкрита для відвідувачів щоденно з 8.00 до 20.00. Адреса: М-н Даманський, вул.Ботанічна, 50. Вхід у будні з Адміністративного корпусу, у вихідні — з Центрального входу.

Вартість квитка 50 грн. Для пенсіонерів при наявності посвідчення — 25 грн. Діти у супроводі батьків — безкоштовно. Особи з інвалідністю І та ІІ гр., учасники бойових дій, при наявності посвідчення також безкоштовно.

Доїхати до ботсаду можна громадським транспортом: автобус №228 (зупинка Ботанічний сад)/ маршрутки №231, 83/ тролейбуси №18, 16, 15.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: