В Ізюмі семеро підлітків підірвались на міні: що відомо

У п'ятницю, 3 лютого, в Ізюмі Харківської області компанія підлітків від 14 до 17 років підірвалась на ворожій міні, внаслідок чого отримали незначні осколочні поранення різних частин тіла.

Про це повідомляє радник голови Харківської обласної ради Наталії Попової.

“Близько восьмої вечора у місті Ізюм компанія підлітків від 14 до 17 років знайшли фрагмент міни імовірно “Пелюстка”, – написала Попова. Зазначено, що внаслідок вибуху всі сім підлітків отримали незначні осколочні поранення різних частин тіла. Стан всіх дітей задовільний. П’ятьох госпіталізують.

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