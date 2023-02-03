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В Ізюмі семеро підлітків підірвались на міні: що відомо

Сьогодні 22:00
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У п'ятницю, 3 лютого, в Ізюмі Харківської області компанія підлітків від 14 до 17 років підірвалась на ворожій міні, внаслідок чого отримали незначні осколочні поранення різних частин тіла.

Новости Днепра про В Ізюмі семеро підлітків підірвались на міні: що відомо

Про це повідомляє радник голови Харківської обласної ради Наталії Попової.

“Близько восьмої вечора у місті Ізюм компанія підлітків від 14 до 17 років знайшли фрагмент міни імовірно “Пелюстка”, – написала Попова.

Зазначено, що внаслідок вибуху всі сім підлітків отримали незначні осколочні поранення різних частин тіла. Стан всіх дітей задовільний. П’ятьох госпіталізують.

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Новости Днепра про В Ізюмі семеро підлітків підірвались на міні: що відомоУкраїнська Новости Днепра про В Ізюмі семеро підлітків підірвались на міні: що відомоРусский

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