В Ізюмі семеро підлітків підірвались на міні: що відомо

Про це повідомляє радник голови Харківської обласної ради Наталії Попової.
“Близько восьмої вечора у місті Ізюм компанія підлітків від 14 до 17 років знайшли фрагмент міни імовірно “Пелюстка”, – написала Попова.
Зазначено, що внаслідок вибуху всі сім підлітків отримали незначні осколочні поранення різних частин тіла. Стан всіх дітей задовільний. П’ятьох госпіталізують.
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