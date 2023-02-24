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В Італії українка виграла в лотерею 500 тис. євро: придбала квиток у тютюновій крамниці

Сьогодні 17:41
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50-річна українка придбала за 5 євро лотерейний квиток та виграла 500 тисяч євро.

Новости Днепра про В Італії українка виграла в лотерею 500 тис. євро: придбала квиток у тютюновій крамниці

Як повідомляють ЗМІ, жінка живе в італійському місті Авелліно. Вона працює доглядальницею за людьми похилого віку.

Увечері в середу, 22 лютого, вона придбала лотерейний квиток у тютюновій крамниці перед самим закриттям. Не відходячи від каси жінка зішкрябала покриття на квитку і ще довго не могла повірити, що виграла 500 тисяч євро.

Власник тютюнової крамниці Еміліано Новієлло розповів: “Вона купила квиток, подряпала його і виграла 500 000 євро. Вона попросила нас перевірити це, щоб отримати підтвердження, що вона виграла цю суму. Офіційно, виграла! Жінка не могла в це повірити, і після того, як я кілька разів підтвердив їй, що вона виграла, вона поцілувала і обійняла нас! Вона була дуже щаслива”.

Поки більш детальної інформації про жінку немає. Але ми вітаємо її!

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Новости Днепра про В Італії українка виграла в лотерею 500 тис. євро: придбала квиток у тютюновій крамниціУкраїнська

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