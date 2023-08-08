В Італії чоловіка розчавили кілька тонн твердого сиру

Моторошна історія сталася в італійській Ломбардії. Там чоловіка задавило тисячею шайб твердого сиру.

Італієць володів складом твердого сиру грана падана. Приміщення розташоване в містечку Романо-ді-Ломбардія, неподалік від Мілану. На момент трагедії всередині приміщення зберігалося 25 тисяч шайб сиру. 6 серпня сировар як зазвичай прийшов перевірити продукцію, але його раптово засипало тисячами шайб твердого сиру. Кожна із них важить по 40 кілограмів, тож чоловіка розчавило кількома тоннами сиру.

Як пише CNN, загиблим був 74-річний Джакомо К’яппаріні. Сировар зайшов на склад, щоб перевірити автоматичного робота, який використовувався для очищення сиру. Достеменно невідомо, що стало причиною колапсу, але поліціянти припускають, що зламалась одна із полиць, а її обвалення викликало ефект доміно, через що тисячі шайб, кожна з яких важить близько 40 кг, посипалися. Деякі з них падали з висоти 10 метрів.

Тіло чоловіка шукали протягом 12 годин.

Загиблий – чоловік з бородою без окулярів, який стоїть на фото зліва.

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