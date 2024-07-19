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В Ірину Фаріон стріляли: що відомо про нападника та стан мовознавиці

Вчора 20:22
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У Львові стріляли в Ірину Фаріон.

Новости Днепра про В Ірину Фаріон стріляли: що відомо про нападника та стан мовознавиці

У п’ятницю, 19 липня, у Львові сталася стрілянина. Повідомляється, що жертвою злочину могла стати Ірина Фаріон.

Про це написав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Повідомляють, що на вулиці Масарика підстрелили жінку. За інформацією, це мовознавиця Ірина Фаріон. Жінка жива, стан дуже поганий, – написав він.

За попередньою інформацією, куля поранила скроню жінки. 

Новости Днепра про В Ірину Фаріон стріляли: що відомо про нападника та стан мовознавиці

Згодом Зінкевич повідомив, що Фаріон перебуває у важкому стані.

Стрільця бачили сусіди, він був у рукавичках. Зброя була без глушника, – додав Зінкевич.

За непідтвердженими даними ЗМІ, стрілку 20-25 років. У Фаріон стріляли поблизу її будинку. 

Відомо, що завтра мовознавиця мала їхати до Болгарії на відпочинок з внуками. 

Нині за життя Фаріон борються лікарі. 

upd: 

Поліція Львівщини повідомила, що “встановлює обставини замаху на життя громадської діячки”. Жінку із вогнепальним пораненням голови госпіталізували у лікарню. Правоохоронці намагаються затримати стрілка. 

Правоохоронці не уточнюють, що жертвою нападника зі зброєю була Фаріон, але повідомлення з’явилося після інформації ЗМІ про стрілянину.

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Новости Днепра про В Ірину Фаріон стріляли: що відомо про нападника та стан мовознавиціУкраїнська Новости Днепра про В Ірину Фаріон стріляли: що відомо про нападника та стан мовознавиціРусский

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