В Ірані ліквідували “поліцію моралі” після низки протестів

В Ірані по всій країні відбуваються акціі протестів, їх із жорстокістю розганяють силові структури.
Іранська влада повідомляє, що протягом протестів загинули 200 людей, при цьому у правозахисни організаціях називають завсім іншу цифру – 469 вбитих, 64 з яких були неповнолітніми.
Сьогодні місцеві ЗМІ пишуть про те, що в Ірані ліквідували “поліцію моралі”, через дії якої загинула дівчина. Її арештували за “порушення суворого жіночого дрес-коду в країні”.
“Поліція моралі не має нічого спільного з судовою системою і була скасована”, – повідомив генеральний прокурор Мохаммад Джафар Монтазері.Елизавета Бельмас
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