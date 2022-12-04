В Ірані ліквідували “поліцію моралі” після низки протестів

В Ірані діяльність "поліції моралі" призвела до загибелі 22-річної дівчини. Вона померла після затримання через неправильне носіння хіджабу.

В Ірані по всій країні відбуваються акціі протестів, їх із жорстокістю розганяють силові структури.

Іранська влада повідомляє, що протягом протестів загинули 200 людей, при цьому у правозахисни організаціях називають завсім іншу цифру – 469 вбитих, 64 з яких були неповнолітніми.

Сьогодні місцеві ЗМІ пишуть про те, що в Ірані ліквідували “поліцію моралі”, через дії якої загинула дівчина. Її арештували за “порушення суворого жіночого дрес-коду в країні”.

“Поліція моралі не має нічого спільного з судовою системою і була скасована”, – повідомив генеральний прокурор Мохаммад Джафар Монтазері.

Українська

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