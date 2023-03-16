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  • В хід пішли ніж та кастет: у Дніпрі троє хлопців намагалися вкрасти дорожні конуси

В хід пішли ніж та кастет: у Дніпрі троє хлопців намагалися вкрасти дорожні конуси

Сьогодні 19:45
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У Дніпрі з бійкою спіймали хуліганів, які хотіли вкрасти дорожні конуси.

Новости Днепра про В хід пішли ніж та кастет: у Дніпрі троє хлопців намагалися вкрасти дорожні конуси

Інцидент трапився 15 березня на проїзді Гальченка. Під час робіт, які виконували співробітники «Дніпрокомунтрансу», троє юнаків схопили конуси та спробували втекти. Їх наздогнали комунальники. В результаті між ними почалася бійка.

Один із хлопців дістав ніж та кастет і почав погрожувати комунальникам. Проте співробітнику “Дніпрокомунтрансу” та його колезі вдалося затримати хуліганів до прибуття поліції.

В результаті двох 20-річних та одного 19-річного хлопця було затримано та доставлено до відділення поліції.

Джерело: «Дніпро Оперативний»

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Новости Днепра про В хід пішли ніж та кастет: у Дніпрі троє хлопців намагалися вкрасти дорожні конусиУкраїнська Новости Днепра про В хід пішли ніж та кастет: у Дніпрі троє хлопців намагалися вкрасти дорожні конусиРусский

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