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В готелі зруйновано два поверхи: в ОВА показали наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг

Сьогодні 08:53
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Внаслідок атаки росіян понівечено об'єкти цивільної інфраструктури.

Новости Днепра про В готелі зруйновано два поверхи: в ОВА показали наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг

Окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджено чотири навчальні заклади, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також відомо, що ракетний удар сильно пошкодив готель: зруйновано з 1 по 3 поверхи.

Новости Днепра про В готелі зруйновано два поверхи: в ОВА показали наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг

Понівечено чотири автівки. 

Новости Днепра про В готелі зруйновано два поверхи: в ОВА показали наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг

Також відомо про пошкодження аптеки і магазинів.

Нагадаємо, зранку ворог атакував Кривий Ріг, наразі відомо про п’ятьох постраждалих, серед них – 10-річна дівчинка. 

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Новости Днепра про В готелі зруйновано два поверхи: в ОВА показали наслідки ворожої атаки на Кривий РігУкраїнська Новости Днепра про В готелі зруйновано два поверхи: в ОВА показали наслідки ворожої атаки на Кривий РігРусский

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