В готелі зруйновано два поверхи: в ОВА показали наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг

Окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджено чотири навчальні заклади, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Також відомо, що ракетний удар сильно пошкодив готель: зруйновано з 1 по 3 поверхи.
Понівечено чотири автівки.
Також відомо про пошкодження аптеки і магазинів.
Нагадаємо, зранку ворог атакував Кривий Ріг, наразі відомо про п’ятьох постраждалих, серед них – 10-річна дівчинка.
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