Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • В Генштабі назвали причину частих масштабних повітряних тривог в Україні

В Генштабі назвали причину частих масштабних повітряних тривог в Україні

Сьогодні 08:00
просмотров

Часті масштабні повітряні тривоги в Україні, є наслідком польоту білоруських винищувачів Міг-31К. Їх можна обладнати гіперзвуковими ракетами "Кинжал".

Новости Днепра про В Генштабі назвали причину частих масштабних повітряних тривог в Україні

Зазначається, що Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Росії проти України та надає ворогу власну інфраструктуру, територію й повітряний простір.

Майже щоденно літаки здійснюють польоти в повітряному просторі країни.

“Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет “Кинжал”, що здатні вражати об’єкти на всій території України. Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави”, – пише пресслужба Генштабу.

Читайте також:

Новости Днепра про В Генштабі назвали причину частих масштабних повітряних тривог в УкраїніУкраїнська Новости Днепра про В Генштабі назвали причину частих масштабних повітряних тривог в УкраїніРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Захищаючи Україну, загинув Сергій Хвищук з Криворізького району
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:15
    Захищаючи Україну, загинув Сергій Хвищук з Криворізького району

    Захищаючи свободу та незалежність України, під час контрнаступу у Херсонській…

    У Дніпрі під час пожежі на дачі обгорів чоловік (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    У Дніпрі під час пожежі на дачі обгорів чоловік (ФОТО)

    У неділю, 20 листопада, пожежа охопила будинок на території дачного…

    330 осіб особового складу: Генштаб опублікував втрати окупантів за останню добу
    Новини Дніпра
    Вчора 10:47
    330 осіб особового складу: Генштаб опублікував втрати окупантів за останню добу

    В Україні вже майже 9 місяців триває війна. Генштаб ЗСУ.…

    У Дніпрі в яхт-клубі “Січ” оселився срібний фазан (ФОТО)
    Новини Дніпра
    19.11.2022 20:08
    У Дніпрі в яхт-клубі “Січ” оселився срібний фазан (ФОТО)

    У дніпровському яхт-клубі поповнення.

    Наверх