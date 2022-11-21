В Генштабі назвали причину частих масштабних повітряних тривог в Україні

Зазначається, що Білорусь й надалі підтримує збройну агресію Росії проти України та надає ворогу власну інфраструктуру, територію й повітряний простір.
Майже щоденно літаки здійснюють польоти в повітряному просторі країни.
“Літак Міг-31К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет “Кинжал”, що здатні вражати об’єкти на всій території України. Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави”, – пише пресслужба Генштабу.
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