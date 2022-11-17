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  • В Генштабі підтвердили знищення штабу російських окупантів у Мелітополі: що відомо

В Генштабі підтвердили знищення штабу російських окупантів у Мелітополі: що відомо

Сьогодні 18:45
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ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів у Запорізькій області. Ворог втратив багато живої сили та техніку.

Новости Днепра про В Генштабі підтвердили знищення штабу російських окупантів у Мелітополі: що відомо

“За уточненою інформацією, у Мелітополі наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів”, – зазначили українські військові.

У Генштабі також поінформували про те, що в результаті дій Сил оборони у районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка було знищено:

  • 2 склади боєприпасів;
  • дві одиниці БМ-21 “Град”;
  • зенітний ракетний комплекс С-300.

Окрім цього, ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.

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Новости Днепра про В Генштабі підтвердили знищення штабу російських окупантів у Мелітополі: що відомоУкраїнська Новости Днепра про В Генштабі підтвердили знищення штабу російських окупантів у Мелітополі: що відомоРусский

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