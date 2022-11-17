В Генштабі підтвердили знищення штабу російських окупантів у Мелітополі: що відомо

“За уточненою інформацією, у Мелітополі наші воїни знищили штаб одного з ворожих підрозділів”, – зазначили українські військові.
У Генштабі також поінформували про те, що в результаті дій Сил оборони у районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка було знищено:
Окрім цього, ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні вранці росіяни знову атакували Дніпро.
Якщо відключили світло, але для роботи дуже потрібний Інтернет, то…
Сьогоднішній ракетний удар пошкодив транспорту інфраструктуру.
Сьогодні, 17 листопада, близько 11.00 на вулиці Марії Лисиченко зіштовхнулися…