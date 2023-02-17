В Дніпрі викрили банду, яка ошукала агропідприємців на 92 млн гривень

Мешканець Дніпра створив банду, яка дурила підприємців.

Злочинне угрупування створив дніпрянин, який втягнув до схеми своїх родичів та знайомих. Підозрювані, діючи нібито від імені відомих українських компаній, за допомогою службових осіб Державної податкової служби, які надавали інформацію про сільгосппідприємства, вводили в оману підприємців.

ДБР та Нацполіція викрила злочинну банду, яка ошукала виробників сільгосппродукції на 92 млн гривень. Злочинці виманювали гроші під виглядом купівлі зернових та олійних культур.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад – пропонували вищу за ринкову ціну на конкретний вид зернових культур тощо. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства, – пояснили в ДБР.

Після того як підприємці переводили передоплату на завчасно відкриті рахунки, які використовувались підозрюваними для легалізації коштів, переставали виходити на зв’язок. Господарські договори при цьому не виконувались.

Таким чином потерпіла особа лишалася як без сільськогосподарської продукції, так і без грошей.

Діяли злочинці на території Львівської, Полтавської та Хмельницької областей. Загальна сума видурених грошей понад 92 млн гривень.

У своїх схемах злочинці використали дані понад 220 суб’єктів господарської діяльності.