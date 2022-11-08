В Дніпрі продовжують дорожчати молочні продукти: на скільки підвищилися ціни

За словами аналітика Асоціації виробників молока Яни Лінецької, наприкінці жовтня середня закупівельна ціна на молоко екстра сорту становила 11,80 грн/кг без урахування ПДВ, що на 20 коп. вище за ціну на початку місяця.
Вартість молока вищого ґатунку минулого місяця зросла на 29 коп. – До 10,77 грн / кг. Перший сорт подорожчав на 15 коп. – До 10,28 грн / кг. Ціна на таке молоко коливалася від 9,18 до 10,80 грн/кг. Середньозважена ціна трьох сортів піднялася на 22 коп. – До 10,95 грн / кг.
За словами Лінецької, основною проблемою виробників молока на сьогоднішній день і в короткостроковій перспективі є збої в роботі електросистем внаслідок постійного обстрілу українських енергетичних об’єктів.
Молочні ферми та заводи змушені призупиняти виробництво, що негативно позначається на продуктивності.
На молочній фермі найбільш енергоємними процесами є доїння, робота станків-охолоджувачів молока, кормовиробництва. Мінімальне споживання електроенергії молочною фермою на 1000 корів перевищує 1 МВт, тому застосування дизельних або бензинових генераторів збільшує частку витрат на електроенергію у собівартості виробництва молока у п’ять-шість разів. Для молочних заводів вимога наполовину скоротити споживання електроенергії може призвести до скорочення виробництва.
Молочні підприємства несуть додаткові витрати, що відбивається на собівартості виробництва та молока-сировини, а також готової молочної продукції.
Станом на 8 листопада, літр молока в супермаркеті в середньому коштує 33,20 грн. Вершкове масло “Селянське” 72,5% жирності подорожчало до 66,55 грн, тоді як у жовтні цінник був 65,58 грн. Олія “Яготинська” 73% коштує в середньому 63,56 грн.
Щодо цін на сметану, то середній цінник сметани “Президент” 15% – 38,75 грн за 350 г. Сметана “Простоквашино” 20% коштуватиме 40,75 грн за 340 г.
Пачка сиру “Простоквашино” вагою 300 г коштуватиме 59,32 грн. Середній цінник на кефір у листопаді не змінився. Кефір “Селянський” 2,5% жирності коштує 37,20 грн за 950 мл.
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Надежда Захарченко
Автор:
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