В Дніпрі продовжують дорожчати молочні продукти: на скільки підвищилися ціни

В Україні продовжують дорожчати всі молочні продукти на фоні зростання закупівельних цін на молоко від промислових господарств. Це стосується і Дніпра. На початку листопада супермаркети оновили ціни на вершкове масло, сири, сметану та іншу молочку.

За словами аналітика Асоціації виробників молока Яни Лінецької, наприкінці жовтня середня закупівельна ціна на молоко екстра сорту становила 11,80 грн/кг без урахування ПДВ, що на 20 коп. вище за ціну на початку місяця.

Вартість молока вищого ґатунку минулого місяця зросла на 29 коп. – До 10,77 грн / кг. Перший сорт подорожчав на 15 коп. – До 10,28 грн / кг. Ціна на таке молоко коливалася від 9,18 до 10,80 грн/кг. Середньозважена ціна трьох сортів піднялася на 22 коп. – До 10,95 грн / кг.

За словами Лінецької, основною проблемою виробників молока на сьогоднішній день і в короткостроковій перспективі є збої в роботі електросистем внаслідок постійного обстрілу українських енергетичних об’єктів.

Молочні ферми та заводи змушені призупиняти виробництво, що негативно позначається на продуктивності.

На молочній фермі найбільш енергоємними процесами є доїння, робота станків-охолоджувачів молока, кормовиробництва. Мінімальне споживання електроенергії молочною фермою на 1000 корів перевищує 1 МВт, тому застосування дизельних або бензинових генераторів збільшує частку витрат на електроенергію у собівартості виробництва молока у п’ять-шість разів. Для молочних заводів вимога наполовину скоротити споживання електроенергії може призвести до скорочення виробництва.

Молочні підприємства несуть додаткові витрати, що відбивається на собівартості виробництва та молока-сировини, а також готової молочної продукції.

Станом на 8 листопада, літр молока в супермаркеті в середньому коштує 33,20 грн. Вершкове масло “Селянське” 72,5% жирності подорожчало до 66,55 грн, тоді як у жовтні цінник був 65,58 грн. Олія “Яготинська” 73% коштує в середньому 63,56 грн.

Щодо цін на сметану, то середній цінник сметани “Президент” 15% – 38,75 грн за 350 г. Сметана “Простоквашино” 20% коштуватиме 40,75 грн за 340 г.

Пачка сиру “Простоквашино” вагою 300 г коштуватиме 59,32 грн. Середній цінник на кефір у листопаді не змінився. Кефір “Селянський” 2,5% жирності коштує 37,20 грн за 950 мл.

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