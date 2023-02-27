В Дніпрі поліція затримала дезертира з 93-ї бригади «Холодний Яр»: що йому загрожує

Громадянина доставили у відділ поліції для з’ясування ситуації.
Додаткова перевірка показала, що затриманий військовий є дезертиром та має ЄРДР даної події.
Затриманому можуть інкримінувати ст. 408 Кримінального кодексу України «Дезертирство», яка карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.
Джерело: Репортер
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