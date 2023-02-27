В Дніпрі поліція затримала дезертира з 93-ї бригади «Холодний Яр»: що йому загрожує

В центрі Дніпра поліцейські ГУНП Сєвєродонецька (Луганська обл.) затримали 31-річного чоловіка, який пояснював, що служить в 93-й ОМБР «Холодний Яр», а зараз амбулаторно лікується в Дніпрі, але лікарняного при собі не має.

Громадянина доставили у відділ поліції для з’ясування ситуації.

Додаткова перевірка показала, що затриманий військовий є дезертиром та має ЄРДР даної події.

Затриманому можуть інкримінувати ст. 408 Кримінального кодексу України «Дезертирство», яка карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років.

Джерело: Репортер

Читайте також:

Українська Русский

Автор: