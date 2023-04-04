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  • В Дніпрі перед великодніми святами стрімко зростають ціни на м’ясо та яйця

В Дніпрі перед великодніми святами стрімко зростають ціни на м’ясо та яйця

Сьогодні 06:45
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В Україні з наближенням великодніх свят очікують стрімкого зростання цін на продукти. Зокрема, зростуть ціни на м'ясо та м'ясопродукти, а також обов'язково зросте вартість яєць, оскільки зазвичай до Великодня різко зростає обсяг їх споживання.

Новости Днепра про В Дніпрі перед великодніми святами стрімко зростають ціни на м'ясо та яйця

З початку року усі види м’яса активно дорожчають. Винятком стали лише кілька видів м’ясної продукції: свиняча грудинка, солоне сало та куряче філе. Вони за перші три місяці навіть трохи подешевшали, каже провідний науковий співробітник відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Наталія Копитець. Інші продукти з цієї групи зростають у ціні і до Великодня стануть ще дорожчими.

Новости Днепра про В Дніпрі перед великодніми святами стрімко зростають ціни на м'ясо та яйця

Подальшу цінову ситуацію на м’ясо птиці визначатимуть ціни на вхідні ресурси та платоспроможність населення.

Новости Днепра про В Дніпрі перед великодніми святами стрімко зростають ціни на м'ясо та яйця

Яйця також іще подорожчають. Щоправда, ціни на яйця цього року і так перевершили всі прогнози. Нині вони коштують у 2,1 раза дорожче, ніж напередодні торішнього Великодня. Тому сильно рости їм просто вже немає куди. Однак свій передсвятковий люфт вони все ж таки використають, і стануть ще на кілька відсотків дорожчими. 

Щоправда, після закінчення великодніх свят ціни на яйця почнуть знижуватися. Це процес неминучий, переконані експерти. По-перше, впаде попит цей продукт. А по-друге, з потеплінням кури в індивідуальних господарствах почнуть активніше нестись, і яйця від приватного сектору складуть конкуренцію продукту від великих агрофірм. Тому зниження цін на цей продукт неминуче.

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Новости Днепра про В Дніпрі перед великодніми святами стрімко зростають ціни на м'ясо та яйцяУкраїнська Новости Днепра про В Дніпрі перед великодніми святами стрімко зростають ціни на м'ясо та яйцяРусский

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