В Дніпрі без енергозабезпечення залишились більшість об’єктів тепло- та водопостачання

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Шановні дніпряни!

У зв’язку з черговою терористичною атакою країни-агресора російської федерації по об’єктам енергетичної інфраструктури в Дніпропетровській області критично низький рівень електропостачання близький до блекауту.

Без енергозабезпечення залишились більшість об’єктів тепло- та водопостачання.

Завдяки титанічній праці енергетиків близько 21:00 планується поступова подача електроенергії на найбільші у місті насосно-фільтрувальні станції. Після їх запуску необхідно орієнтовно 6 годин для наповнення мереж та відновлення тиску, тож мешканці низової частини правого берега (від Парусу до Перемоги-6) та лівобережної частини міста близько 9 ранку отримають водопостачання в повному обсязі, якщо звісно не буде нових «сюрпризів». Проте, обласне комунальне підприємство, що постачає воду мешканцям верхової частини правого берега (Тітова, Робоча, Гагаріна, Криворізька, Будівелтриків, Богдана Хмельницького) поки що очікує завершення ремонтних робіт з боку Укренерго, тож відновлення водопостачання планується близько 15:00 17 грудня.

Більшість котелень міста також очікують відновлення електро- та водопостачання. Орієнтовна подача теплоносія співпадатиме з водопостачання у вашому районі.

У зв’язку з значними ушкодженнями Придніпровської ТЕЦ, відновлення теплопостачання для ж/м Придніпровський, Сонячний та Малиновського планується не раніше 21:00 17 грудня.

Відновлення водо-, тепло- та електропостачання в таких важких умовах може призвести до аварійних ситуацій на комунікаціях та щитових, тому просимо поставитись до цього з порозумінням та у разі виникнення таких ситуацій просимо звертатись на номери гарячої лінії міської ради за телефонами: +380 (56) 732 12 12, +380 (95) 732 12 12, +380 (96) 732 12 12, +380 (73) 732 12 12.

Комунальники працюють цілодобово для покращення ситуації у місті.

Враховуючи кризовість ситуації в Дніпроактровській області енергетики з ДТЕК спільно з Укренерго розробляють графік включень електроенергії побутовим абонентам. Ця інформація буде пізніше опублікована на офіційному сайті та соцмережах компанії ДТЕК.

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