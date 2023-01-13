У Дніпрі на Набережній Перемоги Daewoo на смерть збив чоловіка

За попередньою інформацією, чоловік перетинав дорогу. В цей момент по Набережній Перемоги їхав автомобіліст на Daewoo, в напрямку кільця. Водій завчасно не побачив пішохода та збив його. Наразі невідомо, чи переходив чоловік дорогу по “зебрі”, чи ні.
Від отриманих травм чоловік помер. Станом на 18:02, на місці
Читайте також:
Автор:
Збройні сили України завдають суттєвих втрат ворогу у Херсонській області…
У Дніпрі продовжують фіксувати нові випадки зараження коронавірусом.
Через масовані ракетні обстріли у Дніпрі, як і по всій…
У Дніпрі через відключення світла знеструмлено котельні та немає опалення…