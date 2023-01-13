У Дніпрі на Набережній Перемоги Daewoo на смерть збив чоловіка

У п'ятницю, 13 січня, у Дніпрі сталася смертельна ДТП. Керманич Daewoo збив чоловіка. Він отриманих травм пішохід помер на місці.

За попередньою інформацією, чоловік перетинав дорогу. В цей момент по Набережній Перемоги їхав автомобіліст на Daewoo, в напрямку кільця. Водій завчасно не побачив пішохода та збив його. Наразі невідомо, чи переходив чоловік дорогу по “зебрі”, чи ні.

Від отриманих травм чоловік помер. Станом на 18:02, на місці

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