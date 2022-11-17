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В Днепре на Казахстанской сгорел дом

Сьогодні 19:15
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В Днепре по улице Казахстанской произошел пожар в одноэтажном доме. На место направили 2 отделения пожарных.

Новости Днепра про В Днепре на Казахстанской сгорел дом

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Пламя уничтожило крышу и деревянное перекрытие. Повреждены вещи домашнего обихода, мебель и внутренняя облицовка стен дома.
Общая площадь возгорания составила 120 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

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