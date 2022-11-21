В Днепрі 89-летний дедусь вистрибнув з вікна після того, як вдарил ножом жінку

Сьогодні, 21 листопада, 60-річна жінка викликала поліцію на пр. Петра Калнишевського. Співмешканець вдарив її ножем в шию. Втім покарати нападника вже не вдасться – його тіло поліція виявила поблизу будинку.

Зайшовши з патрульними до квартири, постраждала повідомила, що її малознайомий 89-річний співмешканець не покидав приміщення.

Оглянувши прилеглу території будинку, поліціянти виявили тіло співмешканця постраждалої без ознак життя.

На місце викликали СОГ відділу поліції.

Джерело: Репортер

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