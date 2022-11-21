В Днепрі 89-летний дедусь вистрибнув з вікна після того, як вдарил ножом жінку

Зайшовши з патрульними до квартири, постраждала повідомила, що її малознайомий 89-річний співмешканець не покидав приміщення.
Оглянувши прилеглу території будинку, поліціянти виявили тіло співмешканця постраждалої без ознак життя.
На місце викликали СОГ відділу поліції.
Джерело: Репортер
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