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  • В Держспоживслужбі назвали причини стрімкого подорожчання яєць на Дніпропетровщині

В Держспоживслужбі назвали причини стрімкого подорожчання яєць на Дніпропетровщині

Сьогодні 17:38
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За останні тижні ціни на яйця суттєво зросли.

Новости Днепра про В Держспоживслужбі назвали причини стрімкого подорожчання яєць на Дніпропетровщині

 
Останнім часом ціни на яйця зростають буквально кожного дня. Покупці скаржаться на те, що курячі яйця скоро будуть дорожче м’яса. У Держпроспоживслужбі в Дніпропетровській області назвали причини такого подорожчання.
 
За словами експертів, у порівнянні з березнем 2022 року, ціна на яйца виросла на 26,4%, проте враховуючи суттєве зниження вартості влітку, жовтневе зростання відчутно вплинуло на кишеню споживача. Перш за все, такий стрімкий ріст цін спричинений наслідками війни, адже багато птахофабрик були знищені або припинили виробництво. Деякі скоротили обсяги.
 
Серед причин стрімкого росту цін на яйця називають ще сезонне зниження виробництва, підвищення вартості енергоносіїв, комбікормів та імпортних добавок, збільшення витрат на логістику і пальне. Крім того, через бойові дії власники не змогли замінити птицю на молоду та були вимушені зменшити поголів’я курей.
 
Зазначимо, що зараз ціна за десяток яєць в супермаркетах починається від 50 гривень і доходить до 100. Це залежить від сорту яєць та постачальника.
 

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Новости Днепра про В Держспоживслужбі назвали причини стрімкого подорожчання яєць на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про В Держспоживслужбі назвали причини стрімкого подорожчання яєць на ДніпропетровщиніРусский

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