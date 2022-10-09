В деокупованому Лимані почали ексгумацію тіл із братських могил

У звільненому від окупантів Лимані почали ексгумацію тіл вбитих українців.

У Національній поліції повідомили, що в Лимані ексгумували перші 20 тіл з місця масового поховання.

Наразі продовжуються розкопки на двох локаціях :

в одній – 200 цивільних (окремі локації)

в другій – українські воїни (40-метрова траншея)

Про місце масових поховань правоохоронцям повідомили місцеві мешканці, одному з яких окупанти видали наказ закопати 20 захисників України.

Серед загиблих також знайшли сім’ю із двома маленькими дітьми.

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