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В деокупованому Лимані почали ексгумацію тіл із братських могил

Сьогодні 18:07
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У звільненому від окупантів Лимані почали ексгумацію тіл вбитих українців.

У Національній поліції повідомили, що в Лимані ексгумували перші 20 тіл з місця масового поховання.

Наразі продовжуються розкопки на двох локаціях :

  • в одній – 200 цивільних (окремі локації)
  • в другій – українські воїни (40-метрова траншея)

Про місце масових поховань правоохоронцям повідомили місцеві мешканці, одному з яких окупанти видали наказ закопати 20 захисників України.

Серед загиблих також знайшли сім’ю із двома маленькими дітьми.

Новости Днепра про В деокупованому Лимані почали ексгумацію тіл із братських могилУкраїнська Новости Днепра про В деокупованому Лимані почали ексгумацію тіл із братських могилРусский

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