В деокупованому Лимані почали ексгумацію тіл із братських могил

У Національній поліції повідомили, що в Лимані ексгумували перші 20 тіл з місця масового поховання.
Наразі продовжуються розкопки на двох локаціях :
Про місце масових поховань правоохоронцям повідомили місцеві мешканці, одному з яких окупанти видали наказ закопати 20 захисників України.
Серед загиблих також знайшли сім’ю із двома маленькими дітьми.Елизавета Бельмас
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Збройні сили України продовжують контрнаступ і звільняють окуповані території від…
На фронті загинув військовий родом із Криворіжжя.
Українські війська зайшли в Лиман Донецької області, там тривають бої.
Наразі Збройні сили України блискавично звільняють окуповані території.