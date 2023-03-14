В бою загинув 33-річний Артем Феденко з Кам’янського

Артем Феденко народився 18 червня 1989 року, – пише міський голова Кам’янського Андрій Білоусов.
Артем закінчив Дніпродзержинський енергетичний технікум. Працював у ТОВ «Тритон», мережі магазинів «Добробут», останній час – ПрАТ «Кривий Ріг – цемент». З перших днів повномасштабної війни боронив українську землю від посягань російських окупантів.
Панахида відбудеться 14 березня об 11:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул. Сергія Слісаренка, 34). Поховають воїна о 12:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.
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