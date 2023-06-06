В бою з ворогом загинув доброволець з Дніпра Олександр Слісаренко

Захищаючи Україну від російської орди, загинув дніпрянин Олександр “Дєд” Слісаренко. У Захисника залишилась дружина та маленька донечка.

Про це повідомляє в мережі Олександр Курбатов.

“З минулого червня він був постійно або на нулі, в окопі у залишках лісосмуги шириною в 20 метрів, або поряд з нулем, у напівзруйнованому селі, яке постійно обстрілював ворог. З дружиною і дитиною він мав змогу спілкуватися лише завдяки старлінкам, у перервах між виходами на нуль. Мріяв, щоб побачити нарешті їх хоч на день народження доньки, на три роки. Мріяв побачити, як дитина виросла, обійняти її. Не судилося”, – йдеться у повідомленні.