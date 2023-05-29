У бою з рашистами загинув наш земляк Ігор Хітішко

У бою на Донеччині, захищаючи українську землю від зазіхань російських окупантів, загинув солдат Хітушко Ігор Федорович.
Про це повідомив Кам’янський міський голова Андрій Білоусов.
Ігор Хітушко народився 24 листопада 1982 року у Дніпродзержинську. 2000 року закінчив ПТУ №24. Довгий час працював у підрядних організаціях компанії “Метінвест”. На початку березня минулого року став до лав Збройних Сил України та брав участь у бойових діях.
У нього залишилися дружина, дві дочки та сестра.
Прощання відбудеться 30 травня о 12.15 за адресою: Кам’янське, вулиця Куп’янська, 53.
Панахида за загиблим пройде о 13:00 у Козацькій церкві Пресвятої Покрови СОТ (вул. Сергія Слісаренка, 34).
Поховають воїна на Алеї Героїв цвинтаря на вулиці Весняній.
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