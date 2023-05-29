У бою з рашистами загинув наш земляк Ігор Хітішко

У бою на Донеччині, захищаючи українську землю від зазіхань російських окупантів, загинув солдат Хітушко Ігор Федорович.

Про це повідомив Кам’янський міський голова Андрій Білоусов.

Ігор Хітушко народився 24 листопада 1982 року у Дніпродзержинську. 2000 року закінчив ПТУ №24. Довгий час працював у підрядних організаціях компанії “Метінвест”. На початку березня минулого року став до лав Збройних Сил України та брав участь у бойових діях.

У нього залишилися дружина, дві дочки та сестра.

Прощання відбудеться 30 травня о 12.15 за адресою: Кам’янське, вулиця Куп’янська, 53.

Панахида за загиблим пройде о 13:00 у Козацькій церкві Пресвятої Покрови СОТ (вул. Сергія Слісаренка, 34).

Поховають воїна на Алеї Героїв цвинтаря на вулиці Весняній.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: