В бою під Авдіївкою загинув криворізький воїн Олександр Філімонов

35-річний Олександр служив навідником у 53-й окремій механізованій бригаді.

До війни він працював машиністом тепловоза на Північному ГЗК.

«Я знала Сашка половину свого життя. Тому, отримавши sms від його друга зі словами “Саня загинув”, я якийсь час не могла в це повірити. Ще 16 лютого я в сторіз викладала подяку волонтерам, які допомогли йому дістатись військового шпиталю в Дніпрі. За кілька днів він заїхав до мене в гумштаб, аби передати побратимам кілька коробок медицини. Тоді я бачила його востаннє… Сашко був щирий серцем. З великою душею. Завжди усміхнений. Він заряджав оптимізмом, вірою в краще. Він неймовірно любив свою маленьку родину – дружину Лєру і донечку», – висловила свій біль знайома Олександра, Катерина Скороходова.