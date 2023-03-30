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В бою під Авдіївкою загинув криворізький воїн Олександр Філімонов

Сьогодні 08:00
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35-річний Олександр служив навідником у 53-й окремій механізованій бригаді.

Новости Днепра про В бою під Авдіївкою загинув криворізький воїн Олександр Філімонов

До війни він працював машиністом тепловоза на Північному ГЗК.

«Я знала Сашка половину свого життя. Тому, отримавши sms від його друга зі словами “Саня загинув”, я якийсь час не могла в це повірити. Ще 16 лютого я в сторіз викладала подяку волонтерам, які допомогли йому дістатись військового шпиталю в Дніпрі. За кілька днів він заїхав до мене в гумштаб, аби передати побратимам кілька коробок медицини. Тоді я бачила його востаннє… Сашко був щирий серцем. З великою душею. Завжди усміхнений. Він заряджав оптимізмом, вірою в краще. Він неймовірно любив свою маленьку родину – дружину Лєру і донечку», – висловила свій біль знайома Олександра, Катерина Скороходова.

У полеглого бійця залишилася родина: дружина й трирічна донечка.

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Новости Днепра про В бою під Авдіївкою загинув криворізький воїн Олександр ФілімоновУкраїнська Новости Днепра про В бою під Авдіївкою загинув криворізький воїн Олександр ФілімоновРусский

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