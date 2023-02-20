Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • В АТБ у Дніпрі в камері схову залишили сумку з саморобною вибухівкою та патронами

В АТБ у Дніпрі в камері схову залишили сумку з саморобною вибухівкою та патронами

Сьогодні 10:19
просмотров

У Дніпрі в супермаркеті залишили саморобну вибухівку.

Новости Днепра про В АТБ у Дніпрі в камері схову залишили сумку з саморобною вибухівкою та патронами

Так, у супермаркеті АТБ на вулиці Марії Лисиченко хтось залишив в камері схову підозрілу сумку та не забрав після відвідин магазину, про це повідомили в телеграм-каналі “Дніпро Оперативний. Війна”.

Співробітники АТБ оглянувши забуту сумку, помітили всередині пакет з підозрілим предметом, який схожий на вибухівку. Пристрій був обмотаний скотчем, а поруч з ним були гайки та склянка з речовиною рослинного походження. 

На місце інциденту викликали правоохоронців. 

Наступного дня до магазину повернувся чоловік, який залишив в АТБ цю сумку. 32-річний дніпрянин розповів, що він автомеханік, цей предмет йому не належить, він забрав сумку з машини, яку зараз ремонтує. 

Правоохоронці розшукали власника сумки та супроводили його у відділення поліції для з’ясування всіх обставин.

Новости Днепра про В АТБ у Дніпрі в камері схову залишили сумку з саморобною вибухівкою та патронами

Читайте також: 

Новости Днепра про В АТБ у Дніпрі в камері схову залишили сумку з саморобною вибухівкою та патронамиУкраїнська Новости Днепра про В АТБ у Дніпрі в камері схову залишили сумку з саморобною вибухівкою та патронамиРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Українські захисники за добу знищили літак і понад 800 окупантів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Українські захисники за добу знищили літак і понад 800 окупантів

    Українські захисники за останню добу знищили ще понад 800 окупантів.…

    У Дніпропетровській області розшукують 12-річного Едуарда Зімовця
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    У Дніпропетровській області розшукують 12-річного Едуарда Зімовця

    19 лютого до поліції звернулася мати 12-річного Едуарда Зімовця та…

    Дніпро має достатньо електроенергії, щоб покрити потреби в електроенергії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Дніпро має достатньо електроенергії, щоб покрити потреби в електроенергії

    Укренерго не прогнозує дефіциту потужності і найближчими днями. Нині є…

    Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 20 лютого
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Плануйте маршрут: як працює громадський транспорт Дніпра 20 лютого

    У понеділок, 20 лютого, у Дніпрі всі трамвайні та тролейбусні…

    Наверх