В АТБ у Дніпрі в камері схову залишили сумку з саморобною вибухівкою та патронами

Так, у супермаркеті АТБ на вулиці Марії Лисиченко хтось залишив в камері схову підозрілу сумку та не забрав після відвідин магазину, про це повідомили в телеграм-каналі “Дніпро Оперативний. Війна”.
Співробітники АТБ оглянувши забуту сумку, помітили всередині пакет з підозрілим предметом, який схожий на вибухівку. Пристрій був обмотаний скотчем, а поруч з ним були гайки та склянка з речовиною рослинного походження.
На місце інциденту викликали правоохоронців.
Наступного дня до магазину повернувся чоловік, який залишив в АТБ цю сумку. 32-річний дніпрянин розповів, що він автомеханік, цей предмет йому не належить, він забрав сумку з машини, яку зараз ремонтує.
Правоохоронці розшукали власника сумки та супроводили його у відділення поліції для з’ясування всіх обставин.
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