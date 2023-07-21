В АТБ у Дніпрі помітили в продажу яйця з майбутнього, але є нюанс

Дніпрянин поділився цікавою знахідкою, яку виявив у супермаркеті АТБ.
Пощастило купити в атебешечці найсвіжіший продукт із можливих. Яйця, що випадуть із курочок лише за два дні. Я у захваті, це просто фантастика! – жартує дніпрянин Андрій.
На упакуванні стоїть дата 27 липня, хоча на календарі ще тільки 21 число. Насправді з яйцями все гаразд.
Річ у тому, що виробник яєць цієї марки вказує дві кінцеві дати споживання. Усе залежить від режиму та умов зберігання, адже при температурі від 0 до +10 яйця будуть придатні 60 діб, а за температури від 0 до +20 – усього 25 діб.
Ми ж звикли бачити на товарах або термін придатності, або дату виготовлення. Тому коли вони разом здається, що перша – день виготовлення, а друга позначає час до якого періоду треба вжити продукт.
Тож, якщо колись побачите яйця з майбутнього, то скоріш за все це просто особливості упакування та насправді з ними все гаразд.
Нагадаємо, раніше ми ділилися лайфхаком, як в АТБ заощадити на яйцях майже половину вартості.
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