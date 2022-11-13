В аеропорту Парижа помер іранець, який жив там 18 років та надихнув Спілберга на фільм “Термінал”

Іранський біженець, який жив в паризькому аеропорту 18 років, помер.

Про це повідомило видання BBC.

Історія іранського біженця Мехрана Карімі Нассері привернула увагу міжнародних ЗМІ та Стівена Спілберга, який зняв фільм “Термінал” із Томом Хенксом у головній ролі.

Народився чоловік в 1945 році. До Європи він прилетів, щоб знайти свою маму. Його вислали з Великобританії, Нідерландів та Німеччини. Після цього він вирушив до Бельгії, де провів декілька років. Потім він полетів до Парижу.

Нассері прожив в аеропорту Парижу з 1988 по 2006 рік. На відміну від свого “кіношного близнюка”, якого зіграв Том Хенкс в фільмі “Термінал” Спілберга, чоловік міг виходити за межі терміналу. Історія чоловіка розчулила багатьох, тому навколо нього сформувалася неформальна мережа підтримки, люди надавали йому їжу та медичну допомогу, а також книги та можливість слухати радіо.

У 2006 році його доставили в лікарню для лікування неназваної хвороби. Потім він жив у гуртожитку на гроші, які отримав завдяки виходу фільму.

Кілька тижнів тому Нассері повернувся в аеропорт, де помер природною смертю, повідомив представник аеропорту. У нього виявили кілька тисяч євро, додав чиновник.