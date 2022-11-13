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В аеропорту Парижа помер іранець, який жив там 18 років та надихнув Спілберга на фільм “Термінал”

Сьогодні 14:00
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Іранський біженець, який жив в паризькому аеропорту 18 років, помер.

Новости Днепра про В аеропорту Парижа помер іранець, який жив там 18 років та надихнув Спілберга на фільм

Про це повідомило видання BBC.

Історія іранського біженця Мехрана Карімі Нассері привернула увагу міжнародних ЗМІ та Стівена Спілберга, який зняв фільм “Термінал” із Томом Хенксом у головній ролі.

Народився чоловік в 1945 році. До Європи він прилетів, щоб знайти свою маму. Його вислали з Великобританії, Нідерландів та Німеччини. Після цього він вирушив до Бельгії, де провів декілька років. Потім він полетів до Парижу.

Новости Днепра про В аеропорту Парижа помер іранець, який жив там 18 років та надихнув Спілберга на фільм

Нассері прожив в аеропорту Парижу з 1988 по 2006 рік. На відміну від свого “кіношного близнюка”, якого зіграв Том Хенкс в фільмі “Термінал” Спілберга, чоловік міг виходити за межі терміналу. Історія чоловіка розчулила багатьох, тому навколо нього сформувалася неформальна мережа підтримки, люди надавали йому їжу та медичну допомогу, а також книги та можливість слухати радіо.

У 2006 році його доставили в лікарню для лікування неназваної хвороби. Потім він жив у гуртожитку на гроші, які отримав завдяки виходу фільму.

Кілька тижнів тому Нассері повернувся в аеропорт, де помер природною смертю, повідомив представник аеропорту. У нього виявили кілька тисяч євро, додав чиновник.

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