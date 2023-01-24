Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Уже вдруге за місяць: у Дніпрі виявили авто, яке шукає Інтерпол

Сьогодні 17:33
просмотров

Дніпровські патрульні виявили автомобіль, який розшукується Інтерполом.

Новости Днепра про Уже вдруге за місяць: у Дніпрі виявили авто, яке шукає Інтерпол

Як повідомили в патрульній поліції Дніпра, днями на вулиці Сеченова вони зупинили автомобіль, який міг бути причетний до вчинення правопорушення.

У водія взяли документи для перевірки. Ознайомившись з ними, інспектори виявили, що свідоцтво про реєстрацію вказаного авто має ознаки підробки, оскільки за базами даними МВС воно значиться зданим в архів. Під час огляду ідентифікатора автомобіля охоронці порядку помітили ознаки механічного втручання та підробки.

З’ясувавши первинний номер ідентифікатору патрульні встановили, що згідно баз даних МВС вказаний транспортний засіб перебуває у розшуку Печерським управління поліції ГУНП Києва та Інтерполом за фактом незаконного заволодіння.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для проведення подальших процесуальних дій.

Зазначимо, що цього місяця патрульні вже виявляли авто, яке знаходилося в міжнародному розшуку. 

Читайте також:

Новости Днепра про Уже вдруге за місяць: у Дніпрі виявили авто, яке шукає ІнтерполУкраїнська Новости Днепра про Уже вдруге за місяць: у Дніпрі виявили авто, яке шукає ІнтерполРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Проживання у «кавалерці» та проїзд по 40 грн: мешканці Дніпра розповіли про життя у Польщі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:45
    Проживання у «кавалерці» та проїзд по 40 грн: мешканці Дніпра розповіли про життя у Польщі

    Журналісти dnepr.info продовжують серію матеріалів про те, як живуть жителі…

    У Дніпрі в смітнику біля вокзалу знайшли коробку з патронами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:52
    У Дніпрі в смітнику біля вокзалу знайшли коробку з патронами

    У Дніпрі поблизу вокзалу знайшли патрони.

    Манікюр може призвести до раку: що кажуть українські вчені-генетики
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:41
    Манікюр може призвести до раку: що кажуть українські вчені-генетики

    Виявляється, звичайне сушіння нігтів під час процедури манікюру за допомогою…

    У яких школах Дніпра містяни зможуть приготувати їжу в разі блекауту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:59
    У яких школах Дніпра містяни зможуть приготувати їжу в разі блекауту

    У Дніпрі визначили школи, де місцеві мешканці зможуть приготувати їжу.

    Наверх