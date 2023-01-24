Уже вдруге за місяць: у Дніпрі виявили авто, яке шукає Інтерпол

Дніпровські патрульні виявили автомобіль, який розшукується Інтерполом.

Як повідомили в патрульній поліції Дніпра, днями на вулиці Сеченова вони зупинили автомобіль, який міг бути причетний до вчинення правопорушення.

У водія взяли документи для перевірки. Ознайомившись з ними, інспектори виявили, що свідоцтво про реєстрацію вказаного авто має ознаки підробки, оскільки за базами даними МВС воно значиться зданим в архів. Під час огляду ідентифікатора автомобіля охоронці порядку помітили ознаки механічного втручання та підробки.

З’ясувавши первинний номер ідентифікатору патрульні встановили, що згідно баз даних МВС вказаний транспортний засіб перебуває у розшуку Печерським управління поліції ГУНП Києва та Інтерполом за фактом незаконного заволодіння.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для проведення подальших процесуальних дій.

Зазначимо, що цього місяця патрульні вже виявляли авто, яке знаходилося в міжнародному розшуку.

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