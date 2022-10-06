Уже в дорозі: як виглядають київські автобуси, які скоро їздитимуть вулицями Дніпра (ВІДЕО)

Автобуси уже в дорозі.

30 вересня росіяни вдарили по АТП у Дніпрі, унаслідок чого з ладу вийшли майже всі автобуси підприємства. Понад 115 знищені повністю, ще декілька десятків потребують ремонту. У зв’язку з цим, Київ вирішив допомогти нашому місту та надати 30 пасажирських автобусів. Як повідомили у КМДА, автобуси вже вирушили в Дніпро. Впізнати їх легко, адже на транспорті зазначено, що це саме подарунок від Києва.

Зазначається, що на дорогах Дніпра будуть МАЗи двох моделей, з низьким рівнем підлоги та пасажиромісткістю 100 та 150 осіб. Вони обладнані пандусами. Кабіни водіїв обладнані системами кондиціювання повітря.

КМДА обіцяє, що автобуси будуть зручними та надійними. 10 із них поїдуть до Дніпра не пусті, а з гуманітарною допомогою.

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