Уже в дорозі: як виглядають київські автобуси, які скоро їздитимуть вулицями Дніпра (ВІДЕО)

30 вересня росіяни вдарили по АТП у Дніпрі, унаслідок чого з ладу вийшли майже всі автобуси підприємства. Понад 115 знищені повністю, ще декілька десятків потребують ремонту. У зв’язку з цим, Київ вирішив допомогти нашому місту та надати 30 пасажирських автобусів.
Як повідомили у КМДА, автобуси вже вирушили в Дніпро. Впізнати їх легко, адже на транспорті зазначено, що це саме подарунок від Києва.
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