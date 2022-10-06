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  • Уже в дорозі: як виглядають київські автобуси, які скоро їздитимуть вулицями Дніпра (ВІДЕО)

Уже в дорозі: як виглядають київські автобуси, які скоро їздитимуть вулицями Дніпра (ВІДЕО)

Вчора 12:39
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Автобуси уже в дорозі.

Новости Днепра про Уже в дорозі: як виглядають київські автобуси, які скоро їздитимуть вулицями Дніпра (ВІДЕО)

30 вересня росіяни вдарили по АТП у Дніпрі, унаслідок чого з ладу вийшли майже всі автобуси підприємства. Понад 115 знищені повністю, ще декілька десятків потребують ремонту. У зв’язку з цим, Київ вирішив допомогти нашому місту та надати 30 пасажирських автобусів.

Як повідомили у КМДА, автобуси вже вирушили в Дніпро. Впізнати їх легко, адже на транспорті зазначено, що це саме подарунок від Києва.

Новости Днепра про Уже в дорозі: як виглядають київські автобуси, які скоро їздитимуть вулицями Дніпра (ВІДЕО)

 
Зазначається, що на дорогах Дніпра будуть МАЗи двох моделей, з низьким рівнем підлоги та пасажиромісткістю 100 та 150 осіб. Вони обладнані пандусами. Кабіни водіїв обладнані системами кондиціювання повітря.
 
КМДА обіцяє, що автобуси будуть зручними та надійними. 10 із них поїдуть до Дніпра не пусті, а з гуманітарною допомогою.
 
 

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Новости Днепра про Уже в дорозі: як виглядають київські автобуси, які скоро їздитимуть вулицями Дніпра (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Уже в дорозі: як виглядають київські автобуси, які скоро їздитимуть вулицями Дніпра (ВІДЕО)Русский

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