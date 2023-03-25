Уже сьогодні дніпряни зможуть спостерігати на небі парад планет: де і як побачити

В останні дні березня ми можемо спостерігати рідкісну космічну подію - парад планет. Наш місяць, Юпітер, Меркурій, Венера, Уран та Марс вишикуються в дугу з 25 по 30 березня, тож уже сьогодні можна буде побачити це дивовижне явище.

Зауважте, що Юпітер може загубитися в сонячному світлі після 28 березня, тож краще встигнути побачити парад планет до цього часу.

Де, коли і як спостерігати за планетами?

Краще обрати для цього локацію за містом, далеко від яскравого світла. Побачити планети на західній частині небосхилу можна буде відразу після заходу Сонця. Венеру буде найлегше виявити неозброєним оком, оскільки це третій за яскравістю об’єкт на небі після Сонця та Місяця. Однак деякі інші планети, такі як Уран та Меркурій, важче розгледіти. Наявність біноклю буде для вас перевагою.

При виборі місця подбайте, аби поруч не було будинків та високих дерев, адже Юпітер та Меркурій знаходитимуться низько над горизонтом.

Отже, незабаром після того, як Сонце опуститься за горизонт, подивіться на захід. Там і вишукуються планети. Пощастить, якщо небо буде безхмарним.

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