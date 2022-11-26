Уже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру

Сьогодні у Дніпрі пролунали вибухи.

Сьогодні містяни чули вибухи.

Сьогодні близько 11:37 містяни чули вибухи.

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Сьогодні, 26 листопада, у Дніпрі було чути вибух.