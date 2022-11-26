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Уже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру

Сьогодні 13:24
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Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Дніпру.

Новости Днепра про Уже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру

Вони поцілили по мирному житловому кварталу.

На жаль, є постраждалі.

Як повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, уже відомо про 6 потерпілих.

Одна жінка у важкому стані.

Новости Днепра про Уже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру

Нагадаємо, близько 11:37 містяни чули вибухи. Є прильот у житловий квартал. На зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків та пожежу. 

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Новости Днепра про Уже шестеро постраждалих через ворожий удар по ДніпруУкраїнська

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