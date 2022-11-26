Уже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру

Вони поцілили по мирному житловому кварталу.
На жаль, є постраждалі.
Як повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, уже відомо про 6 потерпілих.
Одна жінка у важкому стані.
Нагадаємо, близько 11:37 містяни чули вибухи. Є прильот у житловий квартал. На зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків та пожежу.
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Сьогодні у Дніпрі пролунали вибухи.
Сьогодні містяни чули вибухи.
Сьогодні близько 11:37 містяни чули вибухи.
Сьогодні, 26 листопада, у Дніпрі було чути вибух.