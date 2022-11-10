Уже повернувся на фронт: у Дніпрі врятували бійця, який ледь не втратив руку
Уже повернувся на фронт: у Дніпрі врятували бійця, який ледь не втратив руку
Сьогодні 15:49
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У Дніпрі провели унікальну операцію, завдяки якій пораненому бійцеві змогли врятувати руку.
Про історію воїна розповіли в міському департаменті охорони здоров’я.
За словами медиків, до них потрапив 30-річний Микола (ім’я змінено). Боєць потрапив під обстріл, його з важкими пораненнями кінцівок та грудної клітини витягли з-під завалів. Чоловіка доставили в Дніпро. У нього була тяжка травма кисті, ще трохи і він би втратив руку.
Ще б день без допомоги – і солдат міг втратити руку. Проте лікарі встигли вчасно. Хлопець переніс 3 важкі операції та його хвилювало тільки одне: “робіть, що хочете, але я маю повернутися якнайшвидше та боротися далі, – зазначили медики.
Використавши унікальну методику, хірурги змогли відновити кінцівку та отримали вражаючий результат. Після реабілітації військовий повернувся в стрій і знову захищає Україну.
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