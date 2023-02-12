Уже почали клювати ворони: у Дніпрі врятували лебедя зі зламаним крилом

Зараз птах у безпеці.

У Дніпрі небайдужі містяни звернули увагу на білого лебедя, який плавав біля пляжу житлового масиву Придніпровськ і не міг злетіти.

Місцеві мешканці зазначають, що птах був настільки знесилений, що його вже почали клювати ворони. Виявилося, що у білого красеня зламане крило.

Дніпряни дістали лебедя з води та поки прихистили у себе вдома.

Зараз птаху нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на озері Шпакове може замерзнути сім’я лебедів.

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