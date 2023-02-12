Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Уже почали клювати ворони: у Дніпрі врятували лебедя зі зламаним крилом

Сьогодні 15:36
просмотров

Зараз птах у безпеці.

Новости Днепра про Уже почали клювати ворони: у Дніпрі врятували лебедя зі зламаним крилом

У Дніпрі небайдужі містяни звернули увагу на білого лебедя, який плавав біля пляжу житлового масиву Придніпровськ і не міг злетіти.

Місцеві мешканці зазначають, що птах був настільки знесилений, що його вже почали клювати ворони. Виявилося, що у білого красеня зламане крило.

Дніпряни дістали лебедя з води та поки прихистили у себе вдома.

Зараз птаху нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на озері Шпакове може замерзнути сім’я лебедів.

Читайте також:

Новости Днепра про Уже почали клювати ворони: у Дніпрі врятували лебедя зі зламаним криломУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Крижину відірвало від берега: на Дніпропетровщині 30 рибалок опинилися в пастці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:35
    Крижину відірвало від берега: на Дніпропетровщині 30 рибалок опинилися в пастці

    Погода в області змінюється кожен день: то мороз, то відлига.

    У Дніпрі збиратимуть інформацію про COVID-19 зі стічних вод: подробиці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:49
    У Дніпрі збиратимуть інформацію про COVID-19 зі стічних вод: подробиці

    На Дніпропетровщині запровадили новий метод контролю захворюваності на COVID-19 —…

    Загинула 53-річна жінка: вранці росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:39
    Загинула 53-річна жінка: вранці росіяни обстріляли Нікополь зі ствольної артилерії

    Ніч в області минула відносно спокійно, але вже вранці росіяни…

    Знищено Renault та мотоцикл: на Дніпропетровщині горів гараж (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:39
    Знищено Renault та мотоцикл: на Дніпропетровщині горів гараж (ФОТО)

    Учора ввечері о 20:13 на лінію «101» повідомили про займання…

    Наверх