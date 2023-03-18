Уже не вперше: на Калиновій у Дніпрі невідомий стріляє по авто з пневматичної зброї (ФОТО)

У Дніпрі по вулиці Калиновій, 53 невідомий чи невідома обстрілює припарковані автомобілі з пневматичної зброї. Власники пошкоджених машин поскаржилися.

Так, в одному з місцевих Telegram-каналів показали наслідки небезпечної “розваги”. На оприлюдненому фото можна побачити дірки від куль у задньому склі іномарки.

За словами власника авто, сусіди розповіли, що це вже не перший подібний інцидент у цьому районі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що цивільні громадяни, які на початку вторгнення РФ отримали вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, мають повернути все це протягом 10 днів.

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