Уже не вперше: на Калиновій у Дніпрі невідомий стріляє по авто з пневматичної зброї (ФОТО)

Так, в одному з місцевих Telegram-каналів показали наслідки небезпечної “розваги”. На оприлюдненому фото можна побачити дірки від куль у задньому склі іномарки.
За словами власника авто, сусіди розповіли, що це вже не перший подібний інцидент у цьому районі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що цивільні громадяни, які на початку вторгнення РФ отримали вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, мають повернути все це протягом 10 днів.
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