УЗ визначила найбільш завантажений день для електричок City Express з Дніпра

Нові електрички з Дніпра до сусіднього Кам'янського курсують вже місяць.

Найбільше пасажирів у Dnipro City Express у п’ятницю, а найменше — в неділю. Таку статистику оприлюднила Укрзалізниця за результатами першого місяця роботи електричок City Express з Дніпра.

Маршрут Dnipro City Express за маршрутом Дніпро — Кам’янське – Дніпро запустили в середині грудня. Відтоді електрички курсують між містами кілька разів на день.

Найпопулярнішим каналом онлайн-продажу квитків несподівано виявився Telegram — там купляють 67,4% електронних квитків. Найбільший пасажиропотік спостерігається у пʼятницю, а найменший — в неділю.

Найпопулярніший поїзд в напрямку з Дніпра у Камʼянське — відправленням о 17:10, а у зворотному напрямку — відправленням о 6:14.

Нагадаємо, нові електрички з Дніпра до міст-супутників запустили 21 грудня. Тривалість поїздки становить близько 40 хвилин від початкової станції до кінцевої, вартість квитка — від 12 до 18 грн. У планах також розширити географію поїздок та запустити ще кілька маршрутів, які сполучать Дніпро зокрема з Синельниковим.

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