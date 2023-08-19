УЄФА перенесла матч СК Дніпро-1 у кваліфікації ЛК

Дніпро-1 зіграє зі словацьким Спартаком на день раніше ніж планувалось.

Перший матч кваліфікації мав відбутися 24 серпня, але УЄФА перенесла поєдинок на день раніше.

Зміни у розкладу пов’язані з тим, що 24 числа у кваліфікації Ліги Європи грає інша словацька команда.

Перший матч відбудеться о 19:30 23 серпня, на стадіоні імені Антона Малатинського.

Матч-відповідь призначений на 31 серпня, гра пройде у словацькому місті Кошице.

Через війну дніпряни не мають змогу проводити домашні матчі у рідному місті.

Нещодавно українці також підсилили склад бразильським півзахисником Маркосом Андре.

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