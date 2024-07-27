Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

УЄФА може домогти українським клубам після демаршу СК Дніпро-1

Сьогодні 08:33
просмотров

УАФ звернулась до УЄФА з незвичним проханням.

Новости Днепра про УЄФА може домогти українським клубам після демаршу СК Дніпро-1

Про це дізнались журналісти проєкту ТаТоТаке на Youtube.

Українська федерація просить поділити рейтингові очки наших команд не на 5, а на 4.

Все через те, що СК Дніпро-1 знявся зі змагань і УАФ не встигла замінити дніпрян.

Зараз йдуть дуже позитивні сигнали й, можливо, залікові бали вдасться врятувати.

У другому раунді Ліги Конференцій СК Дніпро-1 мав грати у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій з угорською “Академією Пушкаша”.

Через зникнення клубу українській команді зарахували дві технічні поразки з рахунком 0-3.

Читайте також:

Новости Днепра про УЄФА може домогти українським клубам після демаршу СК Дніпро-1Українська Новости Днепра про УЄФА може домогти українським клубам після демаршу СК Дніпро-1Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Погода на 27 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода на 27 липня: у Дніпрі очікується мінлива хмарність

    Гарного дня, друзі!

    У трьох районах Дніпра боржників з 29 липня до 2 серпня позбавлятимуть водопостачання
    Новини Дніпра
    Вчора 21:57
    У трьох районах Дніпра боржників з 29 липня до 2 серпня позбавлятимуть водопостачання

    У Дніпрі чергова хвиля відключень боржників.

    У Дніпрі прогнозують різке похолодання: синоптики назвали дату
    Новини Дніпра
    Вчора 21:32
    У Дніпрі прогнозують різке похолодання: синоптики назвали дату

    У Дніпрі похолодає.

    У Катеринославі колись існувала лабораторія з виготовлення йоду: жителі Дніпра показали унікальні фото
    Новини Дніпра
    Вчора 20:50
    У Катеринославі колись існувала лабораторія з виготовлення йоду: жителі Дніпра показали унікальні фото

    У Першу світову в Катеринославі виготовляли власний йод.

    Наверх