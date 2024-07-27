УЄФА може домогти українським клубам після демаршу СК Дніпро-1

УАФ звернулась до УЄФА з незвичним проханням.

Про це дізнались журналісти проєкту ТаТоТаке на Youtube.

Українська федерація просить поділити рейтингові очки наших команд не на 5, а на 4.

Все через те, що СК Дніпро-1 знявся зі змагань і УАФ не встигла замінити дніпрян.

Зараз йдуть дуже позитивні сигнали й, можливо, залікові бали вдасться врятувати.

У другому раунді Ліги Конференцій СК Дніпро-1 мав грати у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій з угорською “Академією Пушкаша”.

Через зникнення клубу українській команді зарахували дві технічні поразки з рахунком 0-3.

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