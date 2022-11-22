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  • Увіковічнити Героїв: у Дніпрі можуть перейменувати вулицю Леваневського на честь загиблого бійця

Увіковічнити Героїв: у Дніпрі можуть перейменувати вулицю Леваневського на честь загиблого бійця

Сьогодні 20:30
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У Дніпрі створили петицію, щоб перейменувати вулицю Леваневського на вулицю Артема Мураховського.

Новости Днепра про Увіковічнити Героїв: у Дніпрі можуть перейменувати вулицю Леваневського на честь загиблого бійця

Мураховський Артем Олександрович – мешканець Дніпра, громадський активіст, вуличний митець, який загинув, захищаючи Україну від російської армії.

Артем загинув 7 березня у ході боїв з російською армією поблизу Авдіївки. 

Артем був старшим солдатом 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та колишнім бійцем полку «Азов». Під час Революції Гідності Артем Мурахвоський брав активну участь у акціях, які відбувалися в Дніпрі. Був поранений в шию з пістолета під час сутички з тітушками поблизу Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

У серпні мешканці Дніпра та інших регіонів України, а також бійці низки військових підрозділів Національної гвардії та Збройних сил України публічно виступили з ініціативою присвоїти одному з топонімів Дніпра ім’я Артема Мураховського. 

До кінця голосування лишилося 87 днів. Для того, щоб петицію розглянули, потрібно набрати 3 000 голосів. Наразі вона набрала 174 голоси.

Проголосувати можна тут.

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Новости Днепра про Увіковічнити Героїв: у Дніпрі можуть перейменувати вулицю Леваневського на честь загиблого бійцяУкраїнська Новости Днепра про Увіковічнити Героїв: у Дніпрі можуть перейменувати вулицю Леваневського на честь загиблого бійцяРусский

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