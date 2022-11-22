Увіковічнити Героїв: у Дніпрі можуть перейменувати вулицю Леваневського на честь загиблого бійця

Мураховський Артем Олександрович – мешканець Дніпра, громадський активіст, вуличний митець, який загинув, захищаючи Україну від російської армії.
Артем загинув 7 березня у ході боїв з російською армією поблизу Авдіївки.
Артем був старшим солдатом 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади та колишнім бійцем полку «Азов». Під час Революції Гідності Артем Мурахвоський брав активну участь у акціях, які відбувалися в Дніпрі. Був поранений в шию з пістолета під час сутички з тітушками поблизу Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
У серпні мешканці Дніпра та інших регіонів України, а також бійці низки військових підрозділів Національної гвардії та Збройних сил України публічно виступили з ініціативою присвоїти одному з топонімів Дніпра ім’я Артема Мураховського.
До кінця голосування лишилося 87 днів. Для того, щоб петицію розглянули, потрібно набрати 3 000 голосів. Наразі вона набрала 174 голоси.
Проголосувати можна тут.
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