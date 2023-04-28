Увечері в п’ятницю у Дніпрі на кілька днів перекриють Амурський міст

Це пов'язано з виконанням ремонтних робіт дорожнього покриття.

На час виконання робіт проїзд мостом буде доступний тільки для автобусів.

Рух переправою перекриють сьогодні о 18:00. Проте трамваї №6 та №9 курсуватимуть ще дві години – до 20:00.

Тролейбус №3 на час ремонту змінить схему руху: вул. Холодильна – Новий міст – Річковий вокзал.

Роботи планують закінчити до 2 травня.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: