Увечері росіяни запустили на Дніпро та область розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль, – Повітряні сили ЗСУ

Сьогодні о 19:59 у Дніпрі та області оголосили повітряну тривогу. Відбій дали о 20:36.

Під час цієї тривоги мешканці регіону чули вибухи. Спочатку повідомлялося, що росіяни запустили “шахеди”.

Але пізніше цю інформацію прокоментували у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Військові зазначили, що вона не відповідає дійсності.

За їхніми даними, ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами. По ворожому БпЛА працювала протиповітряна оборона повітряного командування «Схід».

Результат уточнюється.

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