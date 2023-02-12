Увечері росіяни запустили на Дніпро та область розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль, – Повітряні сили ЗСУ

Під час цієї тривоги мешканці регіону чули вибухи. Спочатку повідомлялося, що росіяни запустили “шахеди”.
Але пізніше цю інформацію прокоментували у командуванні Повітряних сил ЗСУ. Військові зазначили, що вона не відповідає дійсності.
За їхніми даними, ворог використав розвідувальний БпЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами. По ворожому БпЛА працювала протиповітряна оборона повітряного командування «Схід».
Результат уточнюється.
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