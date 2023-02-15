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Увага: в напрямку Дніпропетровської області рухаються «шахеди»

Сьогодні 21:30
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На Дніпропетровщині повітряна тривога.

Новости Днепра про Увага: в напрямку Дніпропетровської області рухаються «шахеди»

Про це у Телеграм написав Сергій Лисак – голова Дніпропетровської ОВА.

Також цю інформацію підтвердив голова ДОР Микола Лукашук.

“Ворожі БпЛА у повітряному просторі”, – написав він.

Новости Днепра про Увага: в напрямку Дніпропетровської області рухаються «шахеди»

Уже кілька днів поспіль росіяни запускають в український повітряний простір повітряні кулі з відбивачами.

Усіх мешканців просять пройти в укриття. 

Не ігноруйте тривоги, будьте у безпечних місцях.

Раніше ми писали: У небі над Україною знову помітили повітряні кулі з відбивачами: що про них відомо

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