Увага: в напрямку Дніпропетровської області рухаються «шахеди»

Про це у Телеграм написав Сергій Лисак – голова Дніпропетровської ОВА.
Також цю інформацію підтвердив голова ДОР Микола Лукашук.
“Ворожі БпЛА у повітряному просторі”, – написав він.
Уже кілька днів поспіль росіяни запускають в український повітряний простір повітряні кулі з відбивачами.
Усіх мешканців просять пройти в укриття.
Не ігноруйте тривоги, будьте у безпечних місцях.
Раніше ми писали: У небі над Україною знову помітили повітряні кулі з відбивачами: що про них відомо
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