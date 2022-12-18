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УВАГА: в Дніпрі та області екстренні відключення світла

Сьогодні 09:00
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Після ракетної атаки, яку росіяни завдали по енергосистемі України, дефіцит у ній досяг 4 тисяч мегават і ситуація з електропостачанням залишатиметься складною до 20 грудня.

Новости Днепра про УВАГА: в Дніпрі та області екстренні відключення світла

В регіоні тривають екстенні відключення світла.

Фахівці пояснюють, що це необхідний крок, аби збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Мешканців просять зберігати спокій та набратися терпіння.

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

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Новости Днепра про УВАГА: в Дніпрі та області екстренні відключення світлаУкраїнська Новости Днепра про УВАГА: в Дніпрі та області екстренні відключення світлаРусский

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