УВАГА: в Дніпрі та області екстренні відключення світла

В регіоні тривають екстенні відключення світла.
Фахівці пояснюють, що це необхідний крок, аби збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.
Мешканців просять зберігати спокій та набратися терпіння.
Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
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