«Утеплення» килимами та 300 грн за комуналку: як виглядає кімната за 1 тис грн в оренду у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі можна без проблем орендувати квартиру різного метражу. Відповідно і ціни на таке житло є різні, але найдешевша квартира в оренду стартує від 5 тис. грн плюс комунальні платежі. У такій ситуації, аби заощадити і при цьому мати дах над головою на «допомогу», приходять кімнати для оренди в квартирах. Зазвичай вони обходяться дешевше, комунальні платежі не такі високі, оскільки поділені на кілька осіб, але при цьому жити під одним дахом доведеться із сусідами та господарями квартири.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших кімнат в Дніпрі.

1 тис грн коштуватиме кімната на Слобожанському проспекті. Додатково доведеться оплачувати 50% комунальних послуг, але це стандартна умова для оренди житла такого типу. Кімнату здадуть тільки жінці і за умови, що вона допомагатиме господарці квартири: періодично ходитиме до магазину за продуктами, а також прибиратиме у квартирі. Житло знаходиться на 3 поверсі 5-ти поверхового будинку.

Зняти кімнату в районі вулиці Березинської коштуватиме 1,5 тис грн. Приміщення закривається на ключ, у кімнаті є шафа, ліжко. Сама квартира двокімнатна, знаходиться у панельному будинку.

2 тис грн – і можна жити у кімнаті у будинку в районі Запорізького шосе. Будинок висотний, квартира знаходиться на 10-му поверсі. Платити за комуналку потрібно лише 300 грн. Але майбутньому орендарю слід врахувати, що в будинку електрична плита, тому якщо відключать світло, випити гарячого чаю буде проблематично. У квартирі є водонагрівач, холодильник, пральна машина.

Жити у квартирі на набережній і при цьому милуватись у вікно на Дніпро коштуватиме 2,5 тис грн на місяць. У кімнаті також буде вихід на лоджію. Як пише автор оголошення, сама квартира після ремонту, але судячи з фото, ремонт у ній був дуже і дуже давно. Є окремий холодильник, необхідна побутова техніка та проведено Інтернет. Двір зачинено. Житло знаходиться у трикімнатній квартирі на найвищому, 9 поверсі будинку.

Орендувати кімнату в районі 12 кварталу коштуватиме 3 тис грн. У приміщенні два спальних місця, є бездротовий Інтернет, в будинку газова колонка, є вся необхідна техніка. Приміщення виглядає чисто, доглянуте і з досить свіжими меблями.

Стільки ж коштуватиме кімната в районі проспекту Гагаріна. Знаходиться вона не в багатоквартирному будинку, а приватному. Жити зможуть двоє людей. У будинку автономне опалення, є пральна машинка, проведено Інетрнет. Ремонт був давно, а такі меблі, як у кімнаті, в магазинах можна було купити років 40-50 тому.

Зняти кімнату в районі вулиці Юрія Кондратюка коштуватиме 3,5 тис грн. Знаходиться приміщення на останньому поверсі «хрущовки». Є необхідна техніка та меблі. Кімната виглядає досить чистою та «утепленою» килимами і накидками на дивані.

Місяць проживання в кімнаті в будинку неподалік центру міста коштуватиме 4 тис грн. Знаходиться будинок у районі вулиці Грушевського. Квартира розташована на першому поверсі панельного дому, у приміщенні можуть проживати 2 особи. У кімнаті є меблі та техніка, а також килими, половики та «вікові» серванти.

Проживання в кімнаті в будинку на центральному проспекті Дніпра коштуватиме 5 тис грн. Квартира знаходиться в 5-поверховому будинку, на 3 поверсі. У приміщенні був нещодавно зроблений ремонт, куплено меблі. Є вся необхідна техніка. Жити зможуть 2 особи.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: