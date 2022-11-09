«Утеплення» килимами та 300 грн за комуналку: як виглядає кімната за 1 тис грн в оренду у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших кімнат в Дніпрі.
1 тис грн коштуватиме кімната на Слобожанському проспекті. Додатково доведеться оплачувати 50% комунальних послуг, але це стандартна умова для оренди житла такого типу. Кімнату здадуть тільки жінці і за умови, що вона допомагатиме господарці квартири: періодично ходитиме до магазину за продуктами, а також прибиратиме у квартирі. Житло знаходиться на 3 поверсі 5-ти поверхового будинку.
Зняти кімнату в районі вулиці Березинської коштуватиме 1,5 тис грн. Приміщення закривається на ключ, у кімнаті є шафа, ліжко. Сама квартира двокімнатна, знаходиться у панельному будинку.
2 тис грн – і можна жити у кімнаті у будинку в районі Запорізького шосе. Будинок висотний, квартира знаходиться на 10-му поверсі. Платити за комуналку потрібно лише 300 грн. Але майбутньому орендарю слід врахувати, що в будинку електрична плита, тому якщо відключать світло, випити гарячого чаю буде проблематично. У квартирі є водонагрівач, холодильник, пральна машина.
Жити у квартирі на набережній і при цьому милуватись у вікно на Дніпро коштуватиме 2,5 тис грн на місяць. У кімнаті також буде вихід на лоджію. Як пише автор оголошення, сама квартира після ремонту, але судячи з фото, ремонт у ній був дуже і дуже давно. Є окремий холодильник, необхідна побутова техніка та проведено Інтернет. Двір зачинено. Житло знаходиться у трикімнатній квартирі на найвищому, 9 поверсі будинку.
Орендувати кімнату в районі 12 кварталу коштуватиме 3 тис грн. У приміщенні два спальних місця, є бездротовий Інтернет, в будинку газова колонка, є вся необхідна техніка. Приміщення виглядає чисто, доглянуте і з досить свіжими меблями.
Стільки ж коштуватиме кімната в районі проспекту Гагаріна. Знаходиться вона не в багатоквартирному будинку, а приватному. Жити зможуть двоє людей. У будинку автономне опалення, є пральна машинка, проведено Інетрнет. Ремонт був давно, а такі меблі, як у кімнаті, в магазинах можна було купити років 40-50 тому.
Зняти кімнату в районі вулиці Юрія Кондратюка коштуватиме 3,5 тис грн. Знаходиться приміщення на останньому поверсі «хрущовки». Є необхідна техніка та меблі. Кімната виглядає досить чистою та «утепленою» килимами і накидками на дивані.
Місяць проживання в кімнаті в будинку неподалік центру міста коштуватиме 4 тис грн. Знаходиться будинок у районі вулиці Грушевського. Квартира розташована на першому поверсі панельного дому, у приміщенні можуть проживати 2 особи. У кімнаті є меблі та техніка, а також килими, половики та «вікові» серванти.
Проживання в кімнаті в будинку на центральному проспекті Дніпра коштуватиме 5 тис грн. Квартира знаходиться в 5-поверховому будинку, на 3 поверсі. У приміщенні був нещодавно зроблений ремонт, куплено меблі. Є вся необхідна техніка. Жити зможуть 2 особи.
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