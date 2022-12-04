Усю ніч Нікопольщина здригалася від ворожих снарядів,- Резніченко

Зранку 4 грудня голова ДніпроОВА Валентин Резніченко повідомив про ситуацію в області за останню добу.

Уночі ворог “накривав” Нікопольщину снарядами. Окупанти 10 разів обстрілювали мирні міста та села.

Під обстрілами опинилися Нікопольська, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. На щастя, обійшлося без пострадалих.

Обстріли зруйнували приватні будинки, господарські споруди, гаражі та лінії електропередач.

У решті районів та міст області доба пройшла без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

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