Успіхи ЗСУ, звільнення територій та швидкий кінець рФ: прогноз таролога з Дніпра

Таролог з Дніпра Юлія Єфремова передбачає, що в цьому році в рФ зміниться влада, а Україну чекає перемога. Швидше за все святкуватимемо її вже наприкінці літа. Журналісти dnepr.info взяли ексклюзивний коментар у таролога.

«Найближчі два місяці зміни ситуації чекати не варто. Можливо, на нас чекають надзвичайно приємні новини вже у березні цього року. Можливо, буде звільнено якесь велике місто. У противника ж, навпаки, карти прогнозують кризу як внутрішню, так і матеріальну. Вони розуміють, що програли, але бояться зупинитися, оскільки це загрожує їхньому життю. Йдеться не лише про президента РФ, а й інших керівників армії окупантів. А матеріальне – у них стає менше зброї, вони змушені шукати підтримки, звертаються до вищих покровителів, але не знаходять її», – каже Юлія Єфремова.

Таролог зазначила, що карти обіцяють перемогу Україні на полі бою, але чи підпише рФ капітуляцію і коли ми святкуватимемо перемогу – поки що говорити зарано.

«У найближчі півроку на нашу країну чекає успіх і радість. Найближчим часом настане дуже добрий період для активних дій, успіх буде супроводжувати нас як на дипломатичному, так і на військовому фронті. Це може означати якісь нові поставки зброї, можливо, нам дадуть те, чого ми дуже довго чекали. Щодо воєнних дій – то ми продовжимо з великим успіхом відвойовувати наші території. Можливо, це не буде так приголомшливо, як на Харківщині, але це буде швидко, несподівано для нас і про це говоритиме весь світ», – сказала Юлія Єфремова.

Вона також зазначила, що у 2023 році Україна має шанс позбутися вантажу, який на нас дуже довго тиснув.

«Швидше за все, глобальна зміна ситуації може статися влітку. Україна досягне бажаного. Карту під назвою «Шістка жезлів» посилює «Колісниця» та «Дев’ятка кубків». Це дуже гарне поєднання, яке обіцяє нам перемогу», – каже таролог.

А щодо окупантів, то цього року на них чекають глобальні зміни. Але не в доброму значенні цих слів.

«Карти, що випали в розкладі, говорять про те, що на них чекає кінець існуючої ситуації, несподіваний і дуже швидкий. Найімовірніше, це будуть негативні зміни, які позначаться на всій країні», – сказала Юлія Єфремова.

Дівчина зазначила, що у розкладі на долю Росії прогноз не сприятливий. На країну чекає складна економічна ситуація та зміна у владі. Путін перестане бути президентом, але хто буде наступним – невідомо.

«Карти говорять про те, що нічого в цій країні не вирішується законними способами. Усі їхні плани зруйнує ситуація, яка зараз відбувається в Україні. Вони не очікували, що нам допомагатимуть, що ми будемо чинити опір з такою силою і тепер зазнають краху всіх надій, зазнають втрат. Але на жаль, більшість населення висновків після цієї війни не зробить. Вони продовжуватимуть сліпо вірити пропаганді та вважати, що є богообраним народом», – каже Юлія Єфремова.

Таролог зазначила, що навіть якщо до влади прийдуть ліберальніші керівники, змиритися з програшем їм буде важко. Войовничо налаштованим жителям буде складно змиритися з поразкою. Можливо, вони не захочуть приймати ту владу, яка підпише капітуляцію і через це в країні можуть розпочатися бунти і в деяких республіках протести можуть дійти бажання відокремитися і стати незалежними від Росії.

«Але карти таро ніколи не дають точного 100% прогнозу, що буде саме ось так, а не інакше. Вони показують можливий розвиток ситуації, яка вона може бути. Але може й не бути, залежно від того, що кожна зі сторін робитиме для досягнення своєї мети. Те, що «говорять» таро, завжди може змінити сама людина», – сказала Юлія Єфремова.

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