Успіхи за день: ЗСУ “приземлили” ворожі літак і гелікоптер, – Генштаб

Російські військові протягом добу обстріляли десятки мирних населених пунктів в Україні. Тим часом наші захисники знищили російські літак та гелікоптер.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом 25 січня росіяни завдали 21 авіаційний та 5 ракетних ударів. Також ворог здійснив 27 обстрілів з РСЗВ.

Окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, при цьому зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вели безуспішні наступальні дії, усі ворожі атаки відбиті. На решті напрямків противник обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках суттєвих змін немає, ворожих наступальних угруповань не зафіксовано. Ворог обстріляв з артилерії райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них – Михальчина Слобода, Леонівка і Ясна Зоря Чернігівської області та Бударки, Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Красне Перше, Нескучне та Стрілеча у Харківській області.

суттєвих змін немає, ворожих наступальних угруповань не зафіксовано. Ворог обстріляв з артилерії райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них – Михальчина Слобода, Леонівка і Ясна Зоря Чернігівської області та Бударки, Ветеринарне, Гатище, Вовчанськ, Красне Перше, Нескучне та Стрілеча у Харківській області. На Куп’янському напрямку росіяни атакували Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку Харківської області та Стельмахівку у Луганській області.

росіяни атакували Синьківку, Іванівку, Котлярівку і Табаївку Харківської області та Стельмахівку у Луганській області. На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Невське Луганської області та Ямполівку – Донецької області.

ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Невське Луганської області та Ямполівку – Донецької області. На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили 17 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Бахмут, Ступочки, Білогорівка, Красна Гора, Кліщіївка та Курдюмівка у Донецькій області.

під ворожий вогонь потрапили 17 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Бахмут, Ступочки, Білогорівка, Красна Гора, Кліщіївка та Курдюмівка у Донецькій області. На Авдіївському напрямку противник обстріляв Авдіївку, Первомайське, Невельське, Красногорівку, Мар’їнку та Новомихайлівку Донецької області.

противник обстріляв Авдіївку, Первомайське, Невельське, Красногорівку, Мар’їнку та Новомихайлівку Донецької області. На Новопавлівському напрямку росіяни атакували з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви у Донецькій області.

росіяни атакували з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви у Донецькій області. На Запорізькому напрямку від танкового та артилерійського вогню постраждали райони 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Вільне Поле і Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів у Запорізькій області.

від танкового та артилерійського вогню постраждали райони 20 населених пунктів. Серед них – Времівка, Вільне Поле і Новопіль Донецької області та Мала Токмачка, Новоданилівка і Оріхів у Запорізькій області. На Херсонському напрямку окупанти атакували з артилерії 16 населених пунктів, зокрема, Гаврилівку, Дудчани, Качкарівку, Білозерку, Новокаїри, Републіканець та Херсон.

Тим часом у Горлівці Донецької області ворог примушує працівників місцевих так званих республіканських підприємств отримувати паспорти РФ. У разі невиконання вимог до 1 березня 2023 року, працівників буде звільнено.

Росіяни продовжують здійснювати тиск та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях. Так, у Джанкойському районі (Крим) загарбники провели обшуки в помешканнях понад 20 сімей кримських татар та здійснили 6 арештів, нібито через підозру у підготовці диверсій та терактів.

Українська авіація протягом 25 січня завдала 14 ударів по районах зосередження росіян та 2 удари по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів.

Окрім того, Сили оборони знищили ворожий літак Су-25, гелікоптер Ка-52 та 2 безпілотники типу “Орлан-10”. Тим часом наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 9 районів зосередження живої сили та 3 склади боєприпасів противника.

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