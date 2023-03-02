Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Услід за “Ашан”: Metro внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Сьогодні 16:57
просмотров

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни компанію Metro Cash & Carry через рішення керівництва компанії продовжувати діяльність в росії.

Новости Днепра про Услід за

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Крім бізнесу в сфері ритейлу, інтереси керівництва компанії тісно пов’язані зі стратегічними галузями російської економіки: нафтогазовою та банківською сферами. А це напряму впливає на підтримку російської військової машини, – пояснюють в агентстві.

Завдяки журналістським розслідуванням стало відомо, що ключовий акціонер Metro Cash & Carry Даніель Кретинські контролює EP Infrastructure (EPIF), що володіє 49% компанії Eustream – компанії, яка управляє газотранспортною системою, що транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи.

Поки увесь цивілізований світ відмовляється від енергоресурсів держави-терориста, керівництво Metro Cash & Carry демонструє, що співпраця з рф не лише не буде припинена, а надалі лише посилюватиметься, – додали в НАЗК.

Також Metro Cash & Carry бере участь в “ідеологічних” російських ініціативах. Зокрема, наприкінці минулого року в інтернеті поширювалась інформація про те, що німецька мережа METRO в росії торгує “кувалдами Вагнера”, які стали популярними в рф після публікацій жорстоких відео про начебто страту бійців ПВК “Вагнер”, які повернулися з українського полону.

Вочевидь, у такий спосіб менеджмент торговельної мережі демонструє максимальну лояльність до режиму країни-агресора, – додали в НАЗК.

Нагадаємо, раніше ми писали, що французький Auchan включили до списку міжнародних спонсорів війни, – НАЗК.

Читайте також:

 

Новости Днепра про Услід за Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Брянську область рф проникли “українські диверсанти”: коментар ГУР
    новини України
    Сьогодні 14:55
    У Брянську область рф проникли “українські диверсанти”: коментар ГУР

    Сьогодні з самого ранку пропагандисти поширюють інформацію про те, що…

    Cловаччина хоче передати Україні 10 зі своїх 11 МіГ-29, – Associated Press
    новини України
    Сьогодні 10:56
    Cловаччина хоче передати Україні 10 зі своїх 11 МіГ-29, – Associated Press

    Словаччина розглядає можливість передати Україні 10 винищувачів МіГ-29 з 11-ти…

    Директор ФБР розповів про причину появи пандемії Covid-19: витік із лабораторії в Китаї
    новини України
    Вчора 11:14
    Директор ФБР розповів про причину появи пандемії Covid-19: витік із лабораторії в Китаї

    У Сполучених Штатах вважають витік із лабораторії в китайському Ухані…

    Правоохоронці заблокували 18 каналів та груп ПВК “Редан”: хотіли дестабілізувати ситуацію в Україні
    Новини Дніпра
    28.02.2023 18:35
    Правоохоронці заблокували 18 каналів та груп ПВК “Редан”: хотіли дестабілізувати ситуацію в Україні

    Штучне поширення субкультури "ПВК Редан" в Україні – це спроба…

    Наверх