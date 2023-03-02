Услід за “Ашан”: Metro внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Крім бізнесу в сфері ритейлу, інтереси керівництва компанії тісно пов’язані зі стратегічними галузями російської економіки: нафтогазовою та банківською сферами. А це напряму впливає на підтримку російської військової машини, – пояснюють в агентстві.
Завдяки журналістським розслідуванням стало відомо, що ключовий акціонер Metro Cash & Carry Даніель Кретинські контролює EP Infrastructure (EPIF), що володіє 49% компанії Eustream – компанії, яка управляє газотранспортною системою, що транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи.
Поки увесь цивілізований світ відмовляється від енергоресурсів держави-терориста, керівництво Metro Cash & Carry демонструє, що співпраця з рф не лише не буде припинена, а надалі лише посилюватиметься, – додали в НАЗК.
Також Metro Cash & Carry бере участь в “ідеологічних” російських ініціативах. Зокрема, наприкінці минулого року в інтернеті поширювалась інформація про те, що німецька мережа METRO в росії торгує “кувалдами Вагнера”, які стали популярними в рф після публікацій жорстоких відео про начебто страту бійців ПВК “Вагнер”, які повернулися з українського полону.
Вочевидь, у такий спосіб менеджмент торговельної мережі демонструє максимальну лояльність до режиму країни-агресора, – додали в НАЗК.
Нагадаємо, раніше ми писали, що французький Auchan включили до списку міжнародних спонсорів війни, – НАЗК.
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Александра Лучка
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